“Orlando sesto tra i sindaci

PALERMO – Il sesto posto non è male come piazzamento. Un po’ meno se a partecipare sono in sei. Lo fanno notare i leghisti palermitani a proposito del sondaggio sul gradimento dei sindaci, che ha visto Leoluca Orlando, appunto piazzarsi sesto. “Quando abbiamo aperto i siti di informazione – scrivono in una nota il commissario provinciale della Lega a Palermo Antonio Triolo e il capogruppo al Comune e Responsabile Regionale Enti Locali della Lega Igor Gelarda – la notizia di Orlando al sesto posto fra i sindaci più amati in Italia ci ha lasciato sgomenti. Guardando la nostra Palermo, ormai al disastro, pensavamo di stare su scherzi a parte ed invece sembriamo solo essere all’ennesima puntata di quella che, in un suo libro, Marcello Foa definisce “La fabbrica del falso”, nonostante la professionalità dell istituto Piepoli che ha realizzato il sondaggio. Piepoli ha intervistato un campione di persone chiedendo chi tra i 6 sindaci delle principali città italiane fosse il preferito.Leoluca Orlando è sesto su sei Sindaci rilevati ovvero ULTIMO, la notizia vera è dunque: “Orlando ultimo per gradimento tra i Sindaci delle principali città d’Italia”. È chiaro che Leoluca Orlando è al minimo della sua popolarità, ponendosi all’ultimo posto, con un gradimento di appena il 24%, finendo persino alle spalle di Virginia Raggi”.

“Ci spiace – concludono Triolo e Gelarda – avere conferma che il degrado e la cattiva amministrazione che vediamo attorno a noi e contro cui la Lega si batte quotidianamente non è evidentemente un parto della nostra fantasia ma una percezione confermata da questa “brillante” performance del Sindaco di Palermo. Avremmo decisamente preferito esserci immaginati tutto che avere tristemente ragione sullo stato in cui versa la nostra città e sul disagio dei nostri concittadini grazie ad un Sindaco che, parafrasando il suo slogan elettorale, evidentemente l’amministratore non lo sa fare”.

I leghisti allegano il sondaggio pubblicato sul sito della Presidenza dei ministri che riguatdava appunto i sindaci di sei città.