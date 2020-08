Soglia del contante fissata a duemila euro nel 2020-21 e a mille dal 2022: la doppia novità annunciata dal governo nel decreto fiscale riaccende i riflettori sul ruolo del cash nella lotta all’evasione fiscale. Il Sole 24 Ore riporta che la modifica, una volta in vigore, sarà la decima in materia dal 2002. I nuovi limiti stabiliti nel decreto potrebbero essere soggetti alle stesse modalità vigenti oggi, ma anche queste ultime spesso generano non poca confusione su cosa è concesso e cosa no.

Al momento, il limite per pagare beni e servizi è di 2.999,99 euro e riguarda i flussi di denaro tra soggetti diversi, quindi non riguarda versamenti o prelievi di importi superiori in banca; “tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi”, sottolinea il Dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia. Se si ha a che fare con una fattura unica per la vendita di un bene dall’importo superiore a 3.000 euro, invece, sarà possibile accettarla “purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro – spiega il Tesoro -, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili”.

In ogni caso, in occasione di un controllo antievasione, il Fisco può chiedere a chiunque dei chiarimenti sulla provenienza del denaro versato. Gli imprenditori, inoltre, potrebbero essere chiamati a giustificare anche i prelievi oltre i mille euro giornalieri e i 5 mila mensili. Le sanzioni sono salate: si va da 3.000 a 50 mila euro, ma vengono quintuplicate (da 15 mila a 250 mila euro) per violazioni ai limiti del contante che superano i 250 mila euro. I trasferimenti irregolari devono essere segnalati dagli operatori, secondo la disciplina antiriciclaggio.

Importante tener conto anche della comunicazione con cui banche e altri intermediari finanziari devono segnalare a Bankitalia chi sposta contanti da 10 mila euro in su ogni mese: alla segnalazione non seguirà concretamente un provvedimento, ma se ripetuta nel tempo potrà portare a compiere eventuali accertamenti.