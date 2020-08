Italia Viva guadagna margine e sottrae potenziali voti ai ‘big’ della propria coalizione: lo dice il sondaggio di YouTrend per l’agenzia stampa Agi, che evidenzia una generale flessione delle forze politiche più quotate tra gli italiani, e un vantaggio della nuova creatura politica di Matteo Renzi.

Perde 0,2 punti la Lega, al 31,6 per cento, che secondo il sondaggio di Swg per il TgLa7 di appena una settimana fa era uscita dalla manovra finanziaria meglio della maggioranza. Che continua a non godere di buona salute: il sondaggio evidenzia che il Movimento cinque stelle si attesta al 19,5 per cento, in calo di tre decimali rispetto a 15 giorni fa, mentre il Partito democratico torna sotto la quota del 20 per cento, col 19,6 per cento.

Di questo calo approfitta Italia Viva, che guadagna 0,3 punti e sale al 4,6 per cento a scapito degli alleati di governo. Stabili Fratelli d’Italia, che si conferma al 7,8 per cento, e Forza Italia, al 6,6 per cento. Per quanto riguarda gli altri partiti, il sondaggio dà La Sinistra al 2,1 per cento (-0,1), i Verdi all’1,9 per cento (+0,2) e +Europa all’1,8 per cento (-0,4).