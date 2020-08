Musumeci, foto con Salvini e Toti

“In piazza a Roma con il centrodestra unito”. Così scrive in un suo post su Instagram il presidente della Regione Nello Musumeci. Nella foto, il governatore siciliano è in posa insieme, tra gli altri, a Matteo Salvini, Giovanni Toti e ai governatori leghisti Fontana, Zaia e Fedriga. Perché Musumeci ha deciso di scendere in piazza a Roma? E’ spiegato sempre nel post: “Perché spero che l’attuale governo possa andare via per lasciare spazio agli elettori”.

Una presenza, quella di Musumeci alla manifestazione di Roma, annunciata già in mattinata a Palazzo dei Normanni.