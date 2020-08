Le temperature in città sfiorano i trenta gradi.

PALERMO – Il mese di ottobre è agli sgoccioli, ma a Palermo le alte temperature permettono ancora di trascorrere una giornata al mare. E così decine di bagnanti hanno approfittato della domenica di sole e dei quasi trenta gradi per prendere d’assalto la spiaggia di Mondello. Nella borgata marinara si respira un’atmosfera prettamente estiva. Le previsioni meteo per i prossimi giorni parlano di un autunno che tarderà ad arrivare anche quest’anno, con temperature fino ai 26 gradi almeno fino a giovedì. Da venerdì, infatti, si prevede una calo, con potenziali temporali nel Palermitano e in provincia di Trapani.