Terza aggressione "gratuita" in pochi giorni in città. Il 33enne colpito alla testa resta grave

PALERMO – Restano gravi le condizioni del ragazzo di 33 anni picchiato senza alcun apparente motivo sabato notte in centro. G.T è ricoverato nel reparto di Neurorianimazione di Villa Sofia e nelle scorse ore è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. E’ il drammatico epilogo di una serata trascorsa nel centro storico insieme ad un amico, ascoltato dalla polizia insieme alla vittima, poco prima che le condizioni peggiorassero.

“E’ in prognosi riservata, intubato e sedato – spiegano dall’ospedale -. Ha riportato un ematoma extra durale acuto per il quale nelle scorse ore è stato operato dai neurochirurghi”. Insomma, un colpo violentissimo alla testa, quello che ha reso necessario il trasferimento dall’Ingrassia a Villa Sofia, mentre proseguono le indagini della polizia per fare chiarezza su quanto accaduto. Il giovane ha infatti dichiarato di essere stato preso alla sprovvista nei pressi di via Maqueda e di essere stato aggredito da persone a lui sconosciute.

Si tratterebbe dunque del terzo caso in pochi giorni a Palermo, una serie di aggressioni “gratuite”, una escalation che rischia di trasformarsi in emergenza. Al vaglio degli investigatori ci sono i video delle telecamere della zona in cui il ragazzo è stato preso di mira. La polizia sta inoltre indagando su una rissa avvenuta proprio sabato notte al Capo, non si esclude infatti, che possa essere collegata all’aggressione. Ma sulla vicenda c’è ancora una fitta coltre di mistero.