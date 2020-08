PALERMO – Le condanne sono state tutte confermate, ma le pene sono molto meno pesanti rispetto al giudizio di primo grado. Il processo riguardava un giro di cocaina importata dalla Spagna e smerciata nei locali di Marsala e Trapani. La sentenza è della terza sezione della Corte di appello presieduta da Antonino Napoli. In secondo grado per alcuni imputati è caduta l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.

Le indagini dei finanzieri, risalenti al 2014 e 2015, avevano permesso di scoprire “un’associazione a delinquere” (è l’ipotesi che non ha retto) capeggiata da Pietro Maniscalco (condannato a 6 anni e 8 mesi contro i 18 anni del primo grado) in collaborazione con Vito Chirco (la pena scende da 10 anni a 6 anni e 8 mesi)), che si sarebbe avvalsa principalmente dei fornitori spagnoli Gerardo Olarte Alonso (condannato a 6 anni, ne aveva avuti 16) e Santiago Rodriguez Gonzalez (la pena per lui è di un anno che si aggiunge a una condanna già inflitta in un altro processo). Quest’ultimo è un ex appartenente alla Guardia Civil. Gli imputati erano difesi tra gli altri dagli avvocati Alessandro Pergolizzi, Filippo Gallina, Salvatore Vallone, Monica Genovese e Manuela Canale.

Il venire meno del reato di associazione ha portato all’assoluzione di Vincenzo Crimi che in primo grado aveva avuto 8 anni.

Rodriguez si sarebbe occupato del trasporto della cocaina a bordo di auto appositamente modificate che sbarcavano a Palermo. Alonso precedeva il complice usando l’aereo per farsi trovare al porto e segnalare eventuali controlli.

Sconto di pena anche per Marisa Spatola, moglie di Maniscalco, condannata a due anni e due mesi (in primo grado le erano state inflitti 8 anni e 9 mesi) Confermata le condanna di Antonello Cola (6 anni).