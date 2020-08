CATANIA – “L’autostrada Catania-Ragusa si realizzerà e sarà pubblica, a pedaggio zero, mettendola all’interno della ‘Sblocca cantieri’ e nominando un commissario. Questo permetterà di abbattere i tempi, facendoli diventare ragionevoli, rispetto a quelli ordinari, stimando in qualche anno la posa della prima pietra”. Lo ha detto il vice ministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, a conclusione nel Municipio di Catania di un incontro con i sindaci dei comuni interessati all’opera. Il vice ministro ha rivelato di “avere ricevuto nei giorni scorsi una telefonata dal premier Conte” che gli ha detto “portiamo a casa quest’opera perché è fondamentale per i siciliani, perché io ho preso l’impegno davanti ai sindaci di realizzarla”. “L’opera – ha sottolineato il vice ministro – è già interamente finanziata. E avere otto lotti significa che sono otto i cantieri che lavorano contemporaneamente e realizzare prima la struttura da consegnare ai cittadini. Questo – ha osservato Cancelleri – è il miglior modo: oggi facciamo i conti con delle grandi crisi aziendali e affidare l’opera a una sola impresa con un unico lotto potrebbe diventare pericoloso. E visto quello che è accaduto con la Cmc a Caltanisetta e con altre aziende in Italia io credo che questo approccio da parte di Anas sia migliore”.

(ANSA).