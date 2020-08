PALERMO – La polizia ha individuato e arrestato Vito Santini, pregiudicato 27enne residente in zona “Danisinni”, condannato in via definitiva ad una pena di 5 anni e 4 mesi per rapina aggravata. La sentenza è divenuta definitiva lo scorso 11 ottobre, a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato dall’imputato. Da allora, Santini, nei cui confronti è stato emesso, pertanto, un ordine di esecuzione per la carcerazione dalla Procura della Repubblica di Palermo, si è reso irrintracciabile. Gli agenti del commissariato “Zisa-Borgo Nuovo” hanno setacciato gli ambienti frequentati da Santini, fino a presidiare anche con mezzi di “copertura” la zona dei Danisinni. I poliziotti lo hanno, così, sorpreso all’interno del suo domicilio, dove era tornato per riempire in gran fretta un borsone con indumenti ed effetti personali. La pena che Santini dovrà scontare è collegata ad una rapina compiuta in piazza Giovanni Meli. In quella circostanza, armato di coltello, aggredì un passante e con violenza gli rubò il cellulare.