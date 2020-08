PALERMO – Il Giro d’Italia nel 2020 tornea a Palermo. Una buona notizia per tutti gli appassionati siciliani di ciclismo. Il quotidiano torinese La Stampa ha anticipato il percorso della prossima corsa rosa che sarà presentata il 24 ottobre a Milano. La partenza del Giro è prevista sabato 9 maggio con il prologo di Budapest, in Ungheria dove sono previste tre tappe. Poi la carovana rosa si trasferirà in aereo in Sicilia per iniziare la risalita dello Stivale. Tre le tappe nell’Isola, la prima, la Palermo-Agrigento è prevista per il 12 maggio. Poi le altre tappe in Sicilia con arrivi sull’Etna (a Piano Provenzana con arrivo in salita) e a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina.