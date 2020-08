Il malore improvviso e poi la tragedia. Uno studente di 14 anni è morto mentre faceva ginnastica in una scuola di Castelfranco Veneto (Treviso). Durante la lezione all’aperto l’adolescente ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Immediati i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.