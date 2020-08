Le devastazioni del maltempo

Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso è vicino all’esondazione – è alla cosiddetta ‘soglia di attesa 2’ – con diverse zone a rischio, in particolare la 2 e la 9: i quartieri Isola, viale Zara e piazzale Istria. Moltissimi gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale per sottopassi e scantinati allagati, mentre in tante strade e piazze si sono accumulati diversi centimetri di acqua. Prima dell’alba forti temporali si sono abbattuti anche sulla Liguria centrale, con pioggia torrenziale, e vento forte. Dalla mezzanotte sono 20mila i fulmini caduti nella zona. A Genova e Savona è in vigore l’allerta rosso.