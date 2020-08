PALERMO – Avrebbe seguito le orme dello zio, il capomafia Giuseppe Scaduto. Paolo Liga sarebbe diventato l’uomo forte del mandamento mafioso di Bagheria. Il giudice per l’udienza preliminare Marco Gaeta lo ha condannato a 12 anni 4 mesi di carcere. Meno dei diciotto chiesti dalla Procura. È comunque una pena pesante, tenendo conto che è scontata di un terzo così come previsto per coloro che scelgono di essere giudicati con il rito abbreviato.

Liga fu arrestato nel gennaio 2018 su ordine della Direzione distrettuale antimafia di Palermo. I carabinieri del Nucleo investigativo scoprirono che custodiva l’arsenale del clan, si occupava di estorsioni e gestiva i contatti con i boss di Palermo e di Trapani, dove resta latitante Matteo Messina Denaro.

Assieme a lui finirono in carcere gli altri imputati condannati oggi: Gioacchino Di Bella (condanna a 2 anni contro gli 8 chiesti dall’accusa), Riccardo e Claudio De Lisi (rispettivamente condannati a 11 e 7 anni di carcere con uno sconto rispetto alle richieste), Pietro Liga (2 anni e 8 mesi, anche per lui erano stai chiesti otto anni). Altri ancora hanno scelto di essere processati con il rito ordinario.

L’unico assolto è Giuseppe Sanzone (la richiesta di condanna per lui era di sette anni), difeso dagli avvocati Enrico Sanseverino e Carolina Varchi. L’imputato è stato subito scarcerato.

Non ha retto al vaglio del giudice la ricostruzione dell’estorsione subita dal titolare di una società che gestisce la sicurezza nei locali notturni della zona. Vittima del pizzo anche un intermediario finanziario di Bagheria, costretto a cedere la sua macchina per saldare un “debito” da 50 mila euro con la mafia.