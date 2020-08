PALERMO – Anna Incerti e Nekagenet Crippa vincono la mezza maratona di Palermo, prova valida per l’assegnazione del titolo italiano. Sulle strade di casa la palermitana di Bagheria (Fiamme Azzurre), oro europeo di maratona nel 2010, con il tempo di 1h14’09” festeggia il terzo titolo nei 21,097 chilometri, che si aggiunge a quelli del 2007 e 2008. Alle sue spalle un’altra siciliana, Federica Sugamiele (Caivano Runners): la 23enne trapanese, che vive e si allena a Palermo, al debutto sulla distanza corre in 1h14’43” mentre chiude terza la torinese Sara Brogiato (Aeronautica, 1h15’29”).

Tra gli uomini è invece la prima volta di Nekagenet Crippa. Il 25enne trentino della Trieste Atletica, fratello dell’azzurro Yeman, corona l’inseguimento al tricolore dopo due secondi posti in questa stagione (10.000 su pista e 10 km su strada) con il record personale di 1h05’15” per battere il campione uscente Ahmed El Mazoury (Atl. Casone Noceto, 1h05’20”) e il rientrante Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro, 1h05’50”).

L’amministrazione comunale di Bagheria, il sindaco Filippo Maria Tripoli e l’assessore allo Sport Angelo Barone si congratulano con l’atleta bagherese Anna Incerti, protagonista ai Campionati italiani di mezza maratona che si sono svolti a Palermo dove ha conquistato il suo sesto titolo assoluto della carriera, il terzo su questa distanza, il “Palermo International Half Marathon”, valido quest’anno per il titolo italiano di Mezza Maratona. Anna Incerti, oro europeo di maratona nel 2010, con il tempo di 1h14:09, celebra il terzo titolo nei 21,097 chilometri, che si aggiunge a quelli del 2007 e 2008. La 39enne bagherese delle Fiamme Azzurre ha tagliato il traguardo mano nella mano con la sua piccola bimba. “E’ il nostro orgoglio, in una piccola corporatura una grande persona, una grande donna – ha detto il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli – domani incontrerò Anna nella sede di rappresentanza del Comune, a Villa Butera per tributarle il giusto riconoscimento, insieme al suo grande allenatore, il professor Tommaso Ticali, altro nostro orgoglio sportivo, simbolo di formazione sportiva per tanti ragazzi bagheresi”. “Anna ci ha abituati ai suoi successi – sottolinea l’assessore Angelo Barone – le auguriamo ogni bene, speriamo di vederla alle prossime Olimpiadi”. Il sindaco Tripoli e l’assessore Barone incontreranno Anna Incerti e Tommaso Ticali il 22 ottobre, alle ore 16 a villa Butera.