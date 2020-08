MESSINA – La polizia ha arrestato a Messina un uomo di 22 anni per rapina e lesioni. Ha fermato una donna che stava aprendo il portone di casa, in via Parini, scippandola e trascinandola sul marciapiede. Ma tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso alla polizia di ricostruire i tratti del malvivente e di vedere gli abiti che indossava. L’uomo poi è stato riconosciuto e arrestato.