PALERMO – Nel padiglione bunker si lavorava con la doga dalle 9:00 alle 21:00. Gli spacciatori si sentivano al sicuro al di là del cancello bianco che protegge l’ingresso ai padiglioni di via Senocrate di Agrigento. Talmente sicuri di farla franca che non si sono fermati neppure di fronte agli arresti.

Qualcuno, infatti, era già finito in carcere nei mesi scorsi. Invece di battere in ritirata si sono dati subito da fare per sostituire gli assenti forzati. Il blitz dei carabinieri della stazione San Filippo Neri e della compagnia di San Lorenzo – nove le persone arrestate e una indirizzata in comunità – ricostruisce un modus operandi vecchio stile.

Allo Zen 2, che ha ceduto il primato dello spaccio alle piazze di Ballarò e dello Sperone, si lavora come negli anni Ottanta. Niente telefonate, messaggi Whattsapp, ammiccamenti, seppure camuffati, sui social network. Chi vuole una stecca di hashish sa cosa deve fare. E cioè andare sul posto dove troverà qualcuno ad accontentare le sue richieste.

Ed è da uno dei tanti clienti (erano centinaia per un giro di affari di 60 euro al giorno) fermati dai carabinieri subito dopo la cessione di droga che sono partite le indagini coordinate dal pubblico ministero Giorgia Spiri. I militari agli ordini del maggiore Andrea Senes, comandante della compagnia di San Lorenzo, hanno piazzato una potente telecamera davanti al cortile dei due padiglioni dove era normale vendere droga sotto gli occhi dei bambini. Erano certi di farla franca. Si sbagliavano. E adesso qualcuno starà pensando come fare ripartire i traffici illeciti.