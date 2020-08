BELMONTE MEZZAGNO (PALERMO) – Tutto il paese ha salutato per l’ultima volta Giorgio Casella, il ragazzo di 17 anni che ha perso la vita nel tragico incidente di sabato notte sulla strada provinciale 38, all’ingresso di Belmonte Mezzagno. Il funerale è stato celebrato nella chiesa del Santissimo Crocifisso, dove una folla commossa si è stretta attorno ai familiari.

Un lungo corteo ha accompagnato il feretro del giovane dall’abitazione fino alla chiesa, dove ad attenderlo c’erano decine di palloncini bianchi. “Kevin e Giorgio vivono”, dice uno striscione appeso da alcuni amici dei ragazzi, in lacrime ormai da giorni per la tragedia che ha spezzato anche la vita del 16enne. Suo fratello, Salvatore La Ciura, è ancora ricoverato in ospedale, così come Rosario e Roy Musso, il passeggero minorenne ricoverato al Buccheri La Ferla e il conducente della Bmw trovato positivo all’alcol e droga test. Un incidente terribile, quello che è costato la vita ai due ragazzi: le ultime fasi dello schianto sono state riprese da una telecamera della videosorveglianza da cui i carabinieri hanno estrapolato il video.

Le indagini proseguono senza sosta e puntano ad accertare cosa abbia contribuito alla perdita del controllo del mezzo: il gruppo di ragazzi, con età tra i 20 e i 15 anni, aveva trascorso la serata tra i locali del centro città, l’impatto violento è avvenuto intorno alle 4, quando l’auto è uscita fuori strada, abbattendo un albero ed è poi stata avvolta dalle fiamme. “Giorgio era un ragazzo allegro, spensierato, sempre disponibile – dice l’amico Marco – io non riesco ancora a credere che non potrò più riabbracciarlo”. Nel giorno dell’addio, il sindaco di Belmonte, Salvo Pizzo, ha proclamato il lutto cittadino. Domani sarà invece celebrato il funerale di Kevin La Ciura.