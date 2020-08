BELMONTE MEZZAGNO (PALERMO) – E’ il giorno dell’ultimo saluto a Giorgio Casella, il ragazzo di 17 anni che ha perso la vita insieme all’amico Kevin la Ciura, 16 anni, nel terribile schianto sulla strada provinciale 38. Il funerale sarà celebrato oggi alle 11, ad annunciarlo è il sindaco di Belmonte Mezzagno, Salvo Pizzo, che ha proclamato il lutto cittadino: “Oggi l’addio ad una delle due vittime del tragico incidente che ha sconvolto la nostra comunità – dice – verrà pertanto proclamato lutto cittadino, per manifestare in maniera tangibile e solenne il nostro dolore; l’ordinanza prevederà la sospensione delle attività lavorative e commerciali per tutta la durata delle esequie, mentre rimarranno attive le scuole, gli uffici pubblici ed i servizi essenziali.