MESSINA – Emilia Barrile, ex presidente del consiglio comunale di Messina, è stata condannata a otto anni e 3 mesi per corruzione. È questo l’esito della sentenza di primo grado per l’inchiesta giudiziaria su politica e imprenditoria a Messina. La richiesta dell’accusa era di sei anni e mezzo di reclusione per Barrile, proveniente dal Pd e poi transitata in Forza Italia. Otto anni e 8 mesi la condanna per il commercialista Marco Ardizzone. Assolto, invece, Leonardo Termini, ex presidente dell’Amam, la Partecipata che si occupa di approvvigionamento idrico. Due anni e sei mesi per l’ex direttore generale dell’Atm Daniele De Almagro. Sono state diciassette, in tutto, le persone a giudizio, 16 condannate.