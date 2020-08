PALERMO – È stato un successo straordinario quello registrato alla quarta edizione del Ballarò Buskers Festival, il primo Festival internazionale di arti di strada palermitano. Per tre giorni il quartiere Albergheria e il suo millenario mercato hanno respirato un’aria di gioiosa festa, un abbraccio meraviglioso e affettuoso è arrivato da parte di tutta la città e di tantissimi turisti.

Sono stati 35mila infatti quelli che hanno scelto di partecipare alla manifestazione che dal 18 al 20 ottobre ha portato giocolieri, saltimbanchi, clown, mimi, acrobati, musicisti e performer in otto piazze disseminate nel quartiere, per un totale di circa cento spettacoli per tre giorni. Una squadra di cento volontari ha reso possibile tutto questo, e per tre giorni Palermo si è stretta attorno al mercato, riscoprendolo e ammirandolo

“Qualche anno fa abbiamo voluto puntare sulla bellezza che spesso si pensa sia effimera e che non sia la prima cosa su cui puntare per far rinascere un quartiere. – dicono gli organizzatori – Oggi a distanza di quattro anni invece, possiamo dire che è stata la scelta giusta, perché la bellezza cambia le persone e le persone cambiano le cose. Adesso da oggi comincia il conto alla rovescia per la prossima edizione ma a tutti i palermitani vogliamo dire che Ballarò è aperto tutto l’anno, quindi tornate a fare la spesa qui”.