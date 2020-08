PALERMO – E’ ancora una volta scoppiato il caos tra le vie della movida palermitana. Stavolta in piazza Nascè, a pochi metri dalla zona del Borgo Vecchio, in cui ad avere la peggio è stato un ragazzo di 23 anni, picchiato al volto e finito in ospedale con ventotto giorni di prognosi.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri, che hanno fatto scattare la denuncia per due ragazzi di 29 e 25 anni, accusati di lesioni personali, il giovane sarebbe stato colpito in seguito ad una lite. A fare scattare la scintilla sarebbe stato uno sguardo di troppo ad una ragazza, poi avrebbe preso vita un’animata discussione che in pochi istanti è sfociata nella violenza.

E così, all’esterno di un locale, il 23enne è stato colpito alla testa e scaraventato per terra. Il giovane ha battuto la faccia contro una panchina, procurandosi una grave ferita ad un occhio. A soccorrerlo, i sanitari del 118 che l’hanno trasportato in ospedale. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo operativo che in pochi minuti hanno rintracciato i presunti aggressori. Un nuovo e preoccupante caso che alimenta la scia di violenza delle notti in città.