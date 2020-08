Zone franche montane, Lupo:

PALERMO- “Ho chiesto in conferenza dei capigruppo di esaminare al più presto in aula il disegno di legge sull’istituzione delle Zone Franche Montane. Proponiamo in questo senso di destinare al sostegno dei comuni montani i circa 14 milioni di euro che il governo ha previsto per gli ‘ex Borghi fascisti’”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Ars.

“L’istituzione delle Zone Franche Montane – aggiunge Lupo – è attesa da tempo e metterebbe in campo strumenti utili a sostenere il ripopolamento del territorio più interno e l’economia locale delle aree montane. Siamo convinti che in questo momento sia più urgente sostenere i piccoli comuni interni della Sicilia piuttosto che destinare tutte quelle risorse al restauro di simboli del periodo fascista”.