PALERMO – “Estendere la Ztl a tutte le ore e a tutti i giorni è l’idea giusta per affossare definitivamente quel poco che resta del commercio nel centro storico”. Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo dell’Udc, che prosegue: “I nuovi capricci dell’assessore Giusto Catania, ahimè condivisi dall’intera Giunta Orlando, provocheranno un ulteriore duplice danno: ai residenti, già ampiamente presi in giro visto che inquinamento e polveri sottili non sono mai diminuiti, al contrario dei servizi, soprattutto quelli del trasporto pubblico, e ai commercianti, già pesantemente colpiti dalla fuga dei clienti e ormai ridotti a pochi volenterosi che ancora resistono con le saracinesche aperte”. “Pagare le tasse – aggiunge – è un dovere sacrosanto e creare sinergia tra i vari uffici comunali per stanare gli evasori è sicuramente positivo, ma accanirsi solo ed esclusivamente sui più deboli sembra davvero quasi una persecuzione. Anzi, Orlando e Catania vengano direttamente a Sala delle Lapidi per illustrare la nuova delibera, e lo dicano chiaramente in faccia a chi, in questi anni è stato costretto al fallimento della propria attività, che allargare la Ztl è un bene per la città e non soltanto l’ennesimo modo per fare cassa”. (ANSA).