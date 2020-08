Ancora caldo, ecco

Temperature 'impazzite' e possibilità per un ultimo bagno al mare.

Un nuovo “ruggito africano” investirà l’Italia nel weekend, in quella che sembra un’estate senza fine. La definizione è del sito ilMeteo.it, che prevede un ritorno dell’alta pressione africana nel weekend dopo una fase passeggera di maltempo. Ancora una volta, tra sabato 26 e domenica 27 ottobre le temperature saliranno fino a raggiungere picchi stagionali anomali.

Sabato il sole splenderà su quasi tutte le regioni, a parte fenomeni piovosi sulla costa orientale della Sardegna e i settori ionici della Sicilia. In ogni caso le temperature saranno alte in tutto il Paese, e nel Centro-Sud arriveranno anche a superare i 25 gradi. Le previsioni vedono un ritorno della nebbia sulle pianure del Nord, che potrebbe limitare la visibilità. Domenica ancora sole su quasi tutta Italia, caldo e valori termici sopra i 24 gradi: il meteo sembra concedere un’altra buona occasione per un ‘ultimo’ bagno al mare.