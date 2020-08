La donna si è rivolta in lacrime ai poliziotti

PARTINICO – La polizia ha arrestato un giovane partinicese di 19 anni accusato di maltrattamenti, minacce e lesioni ai danni della ex convivente, nonché del furto di oggetti ed effetti personali dall’appartamento della donna. La giovane si è rivolta ai poliziotti in lacrime che ha mostrato loro alcuni graffi sul collo accusando l’ex compagno che si era presentato a casa nonostante la relazione fosse interrotta. La donna è stata trasportata dal 118 in ospedale.

Il giovane bloccato nei pressi dell’abitazione è stato arrestato. Il provvedimento è stato convalidato dal gip che ha disposto Ia misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, il divieto di qualsiasi forma di comunicazione con lei e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.