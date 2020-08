PALERMO – Flc Cgil, Cisll, Uil Scuola, Usb, Ugl, Ex sportellisti liberi, Federazione nazionale scuola e formazione Sinalp, Snalv confsal, riunitisi per discutere delle problematiche riguardanti gli operatori ex sportelli multifunzionali e gli operatori della Formazione Professionale, “hanno convenuto di procedere unitariamente nella vertenza – si legge in un documento -, inviando al governo regionale una articolata piattaforma rivendicativa”. Nel documento sono esposti una serie di interventi, tesi alla ricollocazione dei lavoratori e all’adozione di misure di fuoriuscite dal settore, attualmente oggetto d’interlocuzione tra governo nazionale e regionale. Contestualmente i sindacati chiedono un urgente incontro al governo regionale per esaminare la predetta piattaforma rivendicativa. Nella rivendicazione si chiede il prosieguo del tavolo istituzionale, “che dopo l’insediamento del nuovo governo pare si sia fermato”, considerato “passaggio fondamentale per la fuoriuscita attraverso prepensionamenti e incentivi”, e dunque il conseguente snellimento dall’albo. “Chiediamo il riconoscimento degli anni di servizio oltre i titoli specifici nel concorso cpi – ancora i sindacati -. Tutte le sigle concordano nel chiedere soluzione per tutto il comparto della formazione con varie proposte contenute nella piattaforma unitaria”.