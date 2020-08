TERMINI IMERESE – Un vasto incendio è divampato in nottata nell’area industriale di Termini Imerese (Pa). Il rogo è stato innescato nei pressi della Bienne Sud, ex azienda dell’indotto Fiat che si occupava della verniciatura dei paraurti della Lancia Ypsilon. Sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio. Una grossa nube di fumo nero si è diffusa in contrada Scialandra, una zona con numerose ville e abitazioni private. Secondo quanto accertato dai pompieri le fiamme sarebbero partite da un cumulo di spazzatura e alimentate dalla plastica ancora rimasta nei pressi dell’azienda. Le indagini sono condotte dai carabinieri.(ANSA).