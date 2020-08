Infarto durante la rapina

NAPOLI – Il 7 dicembre 2018, il 46enne Luigi Del Gaudio tentò di rapinare con una pistola giocattolo un salumiere, Antonio Ferrara, che in quell’occasione fu stroncato da un infarto. Del Gaudio è stato processato e condannato a otto anni di reclusione, contro i 12 chiesti dalla Procura: ha retto l’accusa di tentata rapina, ma non quella di omicidio come conseguenza di altro reato.

Sgomenta la famiglia Ferrara: “La sentenza ha meravigliato sia l’accusa che la difesa – dice il legale Annalisa Senese, che difende i parenti dell’ex titolare del negozio storico ‘Pietruccio’ -. La pena inflitta per il reato di tentata rapina è altissima, il giudice non ha concesso le (attenuanti) generiche, si tratta di una decisione singolare in quanto l’imputato è reo confesso, ma per la famiglia è doloroso il fatto che non ci sia un colpevole per la morte del proprio congiunto”. Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 90 giorni, ma già la Procura si dice pronta a fare appello.