Il fatto sabato notte in via Pitrè. Indagini in corso della polizia

PALERMO – Hanno bloccato una giovane a bordo di uno scooter Honda Sh. Le hanno mostrato la pistola dicendo di essere due carabinieri e che lo scooter serviva per bloccare un rapinatore. E’ successo sabato notte in via Pitrè nei pressi del bar la Cubana. La giovane, che è autista della Croce Rossa, ha chiesto di vedere i tesserini. Vedendo la donna irremovibile i due sono fuggiti a bordo di una Smart. La ragazza ha chiesto aiuto al numero unico 112. Sono arrivati gli agenti di polizia. Sono in corso indagini. (ANSA).