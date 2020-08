RAGUSA – E’ stato rinviato a giudizio Giuseppe Panascia, accusato di aver ucciso la moglie Maria Zarba, lo scorso anno a Ragusa. Lo ha deciso il Gup Claudio Maggioni. Panascia, 74, anni, ex tecnico di laboratorio in una scuola superiore di Ragusa, venne arrestato qualche ora dopo l’omicidio della moglie che fu ritrovata da un nipote riversa in una pozza di sangue nel suo appartamento. I figli della vittima si sono costituiti parte civile contro il padre.(ANSA)