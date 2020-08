MONTEROTONDO (ROMA) – Una bambina di otto anni è morta in ospedale, dopo aver accusato un malore in classe nella giornata di ieri. E’ stata disposta l’autopsia.

Ieri i sanitari sono intervenuti nella scuola di via Kennedy con ambulanza e automedica. La piccola già non respirava, e le sono state praticate le manovre di rianimazione e ventilazione assistita. Poi la corsa all’ospedale locale e il successivo trasferimento in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma, dove però la bimba sarebbe giunta in condizioni ormai disperate. Stamattina il decesso.