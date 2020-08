Risulterebbe non vaccinata.

Una donna di 64 anni è morta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santo Stefano di Prato: era stata ricoverata per una infezione da meningococco. La signora risultava non vaccinata contro la meningite sia di tipo B che di tipo C. L’ospedale, sottolinea la Asl, ha richiesto il riscontro diagnostico.