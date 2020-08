PALERMO – A meno di un anno dal suo arrivo, FlixBus annuncia nuove rotte in Sicilia. Dal 5 novembre Menfi, Ribera, Montallegro, Siculiana e Porto Empedocle, nell’Agrigentino, saranno collegate direttamente con Roma grazie a una linea notturna. Dalla stessa data saranno operative nuove tratte per la Puglia. Da Catania, Messina, Agrigento, Caltanissetta ed Enna si potrà arrivare a Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta e Cerignola; da Palermo, Catania, Messina, Trapani ed Enna si potrà inoltre viaggiare verso Mesagne, Francavilla Fontana e Grottaglie. Le nuove mete si affiancano a quelle già raggiungibili in Puglia, tra cui Bari, Taranto e Lecce e, più in generale, al Sud Italia, tra cui Reggio Calabria, Lamezia Terme, Cosenza, Napoli e Salerno.

