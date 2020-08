PALERMO – La Guardia di Finanza ha sequestrato, a Borgetto (Pa), in un grande magazzino inaugurato da pochi giorni da imprenditori di nazionalità cinese, oltre 20mila articoli tra materiale elettrico ed elettronico, giocattoli, articoli per la casa, piccola pelletteria, orologi, prodotti cosmetici e dispositivi informatici non conformi alla normativa sulla sicurezza, contraffatti e e con marchio Ce falso. Nel corso dei controlli è emerso anche che su cinque lavoratori due svolgevano l’attività completamente “in nero”. Il responsabile, è stato denunciato alla procura di Palermo accusato di contraffazione nonché segnalato alla Camera di Commercio per le relative sanzioni pecuniarie che ammonteranno tra i 500 e gli oltre 25mila euro. Per quanto concerne le violazioni in materia di lavoro, invece, è stata avanzata all’ispettorato provinciale del Lavoro di Palermo una proposta di sospensione dell’attività commerciale, stante il superamento della soglia del 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. (ANSA).