In azione quattro banditi armati.

PALERMO – E’ stato rapinato la scorsa notte il centro scommesse Eurobet in via Mariano Stabile a Palermo. Quattro banditi armati di passamontagna armi in pugno si sono diretti verso i dipendenti incuranti della presenza di alcuni clienti. Hanno preso circa 5 mila euro e sono fuggiti. Indaga la polizia che ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Il colpo è avvenuto alle 2.30, mezz’ora prima dell’arrivo della guardia giurata. (ANSA).