Ecco come evitare di finire in trappola.

PALERMO – False comunicazioni con tanto di file e allegati dannosi. A lanciare l’allarme tramite una nota è il vicepresidente di Riscossione Sicilia, Ettore Falcone, che precisa: “Informiamo gli utenti e contribuenti che negli ultimi giorni sono state rilevate false comunicazioni trasmesse a mezzo mail/pec con allegati file dannosi apparentemente riconducibili a Riscossione Sicilia SpA. Utilizzando codici similari ai numeri delle cartelle di pagamento, ovvero generici riferimenti a piani di rateazione e/o, soprattutto, alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione”) che in questi giorni sta interessando numerosissimi contribuenti e/o professionisti incaricati – si rivelano altamente ingannevoli. Al riguardo, si precisa che Riscossione Sicilia per l’invio dei propri atti a mezzo mail/pec, ad oggi, utilizza esclusivamente i domini:

“…@cert.riscossionesicilia.it”;

“…@pec.riscossionesicilia.it”.

ed alle proprie comunicazioni non allega mai file in formato .zip e .xls, solitamente utilizzati per la pratica di phishing.

Pertanto, dichiarandosi estranea ad ogni comunicazione proveniente da altri domini, raccomanda in ogni caso la cancellazione e la segnalazione di comunicazioni contenenti file allegati in formato .zip e/o .xls.

Per maggiori informazioni, si invitano tutti gli utenti a consultare sul sito www.riscossionesicilia.it tutti gli indirizzi e-mail/pec istituzionali utilizzati da Riscossione Sicilia S.p.A”.