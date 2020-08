SANTA CRISTINA GELA – E’ stato sorpreso in contrada Fifì, agro del Comune di Santa Cristina Gela, mentre stava incendiando delle sterpaglie utilizzando un accendino, a pochi metri da un’area boschiva; un comportamento irresponsabile che poteva provocare enormi danni ma che, invece, grazie all’intervento dei Carabinieri della Stazione di Santa Cristina Gela non ha avuto ulteriori conseguenze. È quanto successo a G.M.F., 69 anni, soggetto già noto alle forze dell’ordine che è stato denunciato dai carabinieri; l’uomo, sottoposto già alle misure dell’avviso orale e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato colto in flagranza dai militari mentre bruciava alcune sterpaglie su un terreno pubblico posto a pochi metri da un’area boschiva di rilevante importanza naturalistica. L’uomo si è giustificato con i militari dicendo che voleva bruciare le sterpaglie essiccate per far pascolare sull’erba fresca i suoi animali. Ora dovrà rispondere del reato di tentato incendio boschivo.