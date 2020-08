Operazione dei carabinieri di Crotone per l’esecuzione in Calabria ed in altre regioni di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale di Catanzaro, su richiesta della Dda, a carico di 13 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo le accuse, l‘organizzazione svolgeva la sua attività di spaccio anche nei pressi di alcune scuole, utilizzando minori.

.