‘Spazzacorrotti’, il blitz

Eseguito nella notte dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Roma, dopo la sentenza della Cassazione su Mondo di Mezzo, un ordine di esecuzione per la carcerazione per otto persone. Per alcuni degli arrestati è stata applicata la legge ‘Spazzacorrotti’ che introduce “misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. Sulla legge pende un ricorso alla Consulta. (ansa)