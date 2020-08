PALERMO – “Non ci posso ancora credere, poco fa ho ricevuto questa triste notizie che mi ha colpito in pieno il mio cuore. Purtroppo sta mattina hai smesso di lottare. Carissimo Federico Troia mi dispiace tantissimo, eri un ragazzo in gamba , avevi un cuore immenso e ed sempre pronto ad aiutare tutti. Io ho passato tanti bei momenti con te, che mi rimarranno dentro il cuore. Che Dio ti abbia in Gloria e che possa accoglierti fra le sue braccia”.

E’ soltanto uno dei messaggi che in queste ultime ore vengono rivolti all’ennesimo giovane che ha perso la vita sulle strade palermitane. Si tratta di Federico Troia, un ragazzo di 25 anni deceduto in ospedale dopo un terribile incidente. Lo schianto risale al 13 ottobre giorni fa, quando si trovava in sella alla sua moto, finita contro il guardrail in viale Regione Siciliana, poco prima dell’ingresso dell’autostrada A29. L’impatto si era rivelato violentissimo e i sanitari del 118 arrivati sul posto avevano trovato il ragazzo già in condizioni gravissime.

Trasportato al Civico con codice rosso, è rimasto ricoverato in Rianimazione per dieci giorni. Ha lottato fino all’ultimo, ma le speranze si sono spente oggi. Sotto choc gli amici, che descrivono Federico come un ragazzo sempre disponibile e pronto ad aiutare il prossimo. “Era un operatore socio assistenziale, ma generoso anche nella vita di tutti i giorni – dice Giovanni Bonocore – e sempre con il sorriso sulle labbra”.