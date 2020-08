PALERMO – L’assemblea dei soci di Amg Energia spa ha deliberato che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione. Su indicazione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l’attuale amministratore unico, Mario Butera, diventa ora presidente del Cda di cui sono stati designati componenti Domenico Macchiarella e Concetta Pennisi. La decisione è stata adottata nel corso di una seduta a cui ha partecipato, in rappresentanza del socio unico comune di Palermo, l’assessore alla Rigenerazione urbana e ai rapporti funzionali con Amg Energia, Maria Prestigiacomo. “Le società partecipate sono componenti operative e fondamentali dell’Amministrazione comunale – dice Prestigiacomo -. Si conferma l’importanza di fare sistema con l’obiettivo condiviso di lavorare per la città”. “Porgo il mio apprezzamento – ha detto Orlando – per il nuovo assetto di Amg che consentirà una migliore organizzazione ed un miglior servizio ai cittadini”. (ANSA).