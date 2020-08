PALERMO – “Per uscire dalla crisi la Sicilia deve puntare sul turismo e sulla destagionalizzazione dei flussi che non possono essere limitati solo all’estate. Un obiettivo di cui si parla da troppo tempo, ma senza risultati: chiediamo al governo regionale di mettere in campo iniziative concrete, le aziende non possiamo aspettare ancora”. Così Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa, commenta l’incontro che si è svolto oggi fra l’associazione delle piccole e medie imprese e l’assessore al Turismo della regione Siciliana, Manlio Messina, nell’ambito del ciclo di incontri con gli esponenti del governo Musumeci. “Il turismo deve rappresentare un valore aggiunto per la Sicilia – dice Messina – e incontri come questo servono a mettere insieme saperi e competenze per migliorare un settore che può essere cruciale. Il governo è disponibile e aperto al confronto e per questo ho creato un tavolo permanente con le associazioni di categoria”. Fra i temi dell’incontro, anche la carente situazione delle infrastrutture dell’Isola. “Oggi i turisti rimangono in Sicilia appena due o tre notti – spiega Attinasi -. Troppo poco rispetto ad altre mete che pure, paradossalmente, hanno meno da offrire. Chiediamo al governo e alle istituzioni di intervenire con decisione sul miglioramento delle infrastrutture, così da migliorare i collegamenti con le zone più interne della nostra regione e renderle facilmente raggiungibili dai turisti. Un sistema efficiente di trasporti ci consentirebbe infatti di offrire un più ampio ventaglio di proposte che spingano i visitatori a soggiornare più a lungo, ma che ovviamente va accompagnato da una valida programmazione fatta di iniziative volte alla promozione delle aree interne che sarebbe possibile avviare anche subito. Abbiamo infine chiesto all’assessore anche di impegnarsi per l’approvazione delle Zone franche montane, che Assoimpresa chiede a gran voce per lo sviluppo e il rilancio di questi territori”.