L'incidente sulla strada che porta in piazza Pietro Micca. Un altro schianto in via Lanza di Scalea

PALERMO – Non si arresta la lunga scia di incidenti sulle strade palermitane. L’ultimo grave schianto stanotte, dopo la mezzanotte, quando un automobilista ha perso il controllo della sua Fiat Punto in via Umberto Maddalena ed è finito contro un’altra macchina, terminando poi la sua corsa contro un muro. L’auto, in seguito all’impatto si è ribaltata.

G.N, palermitano, è rimasto gravemente ferito, al punto da rendere necessario il trasporto in ospedale con codice rosso. I sanitari del 118 l’hanno trasferito all’ospedale Civico, dove è ricoverato con la prognosi riservata.

Ferito anche il conducente dell’altro mezzo coinvolto, una Toyota Yaris: è stato ricoverato all’Ingrassia, ma le sue condizioni non sono gravi. In ospedale anche P.G, che si trovava al volante di un’auto in via Lanza di Scalea. Intorno all’una è uscito fuori strada ed ha terminato la sua corsa contro uno spartitraffico. E’ stato trasportato al pronto soccorso con codice giallo.

Ad indagare su entrambi gli incidenti, gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi. Una raffica di incidenti in città e in provincia negli ultimi giorni: lo scorso fine settimana un tragico impatto sulla strada provinciale 38, nella zona compresa tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno, non ha lasciato scampo a due giovanissimi, Giorgio Casella di 17 anni e Kevin La Ciura, di 16.

I due ragazzi si trovavano a bordo di una Bmw 2000 con tre amici. Il ventenne alla guida ha perso il controllo, finendo contro alcuni alberi e poi in una scarpata. L’auto a quel punto ha preso fuoco. In tre sono ancora ricoverati.