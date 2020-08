Cultura velica e turismo sostenibile

Si avviano alla conclusione le attività organizzate dall’Associazione ASD C. Contro Corrente, promosse dal consorzio FLAG “Golfi di Castellammare e Carini”, finalizzate alla creazione di una rete di attività per la valorizzazione ecoturistica dell’ambiente marino e costiero.

L’ultimo appuntamento organizzato dalla ASD C. Contro Corrente, il cui presidente è la marsalese Luisa Tumbarello, è il convegno intitolato “La Vela nei Golfi” che si terrà sabato 26 ottobre a Sferracavallo, alle ore 9,30 presso l’Hotel Bellevue del Golfo. Il convegno è dedicato al mondo della vela e alle attività di turismo sostenibile importanti per la sensibilizzazione sui temi relativi alla salvaguardia dell’ambiente marino ma anche per lo sviluppo socio-economico del territorio.

Ricordiamo che il progetto, nella sua seconda fase, ha visto il coinvolgimento di alcune scuole (l’Istituto Comprensivo “Francesco Riso” di Isola delle Femmine, l’Istituto Autonomo Comprensivo “G. Pitrè- A. Manzoni” di Castellammare del Golfo, e l’Istituto Comprensivo “Rettore F. Evola” di Balestrate ) e circoli velici presenti sul territorio del FLAG (Lega Navale di Castellammare del Golfo, Asd Centro velico Balestrate, Asd Isola del Vento-Isola delle Femmine, Circolo Velico Sferracavallo) con i quali stipulati dei protocolli d’Intesa per la realizzazione di alcune attività pratiche, quali: formazione vela e regate. Pertanto sono avvenuti degli Open Day nei quali effettuata pratica di formazione in mare, grazie ad esperti di vela, per i piccoli studenti che alla fine della giornata hanno ricevuto un attestato e dei gadget.

Infine, sempre nell’ambito dello stesso Progetto si è tenuta lo scorso 26 maggio una regata FIV optimist denominata “Coppa del Golfo” in collaborazione con il Centro Velico Balestrate.

