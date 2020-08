SIRACUSA – Oltre 200 pasticche di Ossicodone – la cosiddetta eroina dei montanari – già confezionate e pronte per essere spedite in Usa sono state sequestrate ad Augusta (Siracusa) a tre persone, che sono state denunciate. I tre si stavano recando in auto a Catania per affidare il plico che le conteneva ad un’agenzia di spedizioni internazionali che le avrebbe fatte arrivare negli Stati Uniti.

L’Ossicodone è una potente sostanza psicoattiva creata in laboratorio per curare i malati di cancro ed è diffusa tra i consumatori abituali di droghe tradizionali come cocaina ed eroina perché ne potenzia a dismisura gli effetti. Il sequestro è avvenuto nell’ambito di una più ampia e articolata indagine condotta da tempo negli ambienti del narco-traffico internazionale che nel 2018 aveva portato all’arresto in flagranza proprio di uno dei tre indagati indagati, implicato in un traffico illecito del farmaco con l’America.

