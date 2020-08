PALERMO, 24 OTT – “É un grande orgoglio annunciare che la partenza del giro d’Italia, sul territorio nazionale, quest’anno, sarà da Monreale”. A dare la notizia che la più prestigiosa gara di ciclismo nazionale, una volta rientrata in Italia dall’esordio in Ungheria, prenderà le mosse dalla città normanna sono il presidente del consiglio comunale di Monreale, Marco Intravaia e il sindaco Alberto Arcidiacono. “Ringrazio il presidente della Regione Nello Musumeci, l’assessore allo sport Manlio Messina e Rcs per questa scelta epocale per la nostra città, che salirà alla ribalta più importante delle cronache nazionali e non solo. Una vetrina importante – conclude Intravaia – per cui molto si è spesa la Regione Siciliana”. Il giro prevede due tappe siciliane: la Monreale-Agrigento da 136 km e la Enna-Etna da 150 km.

