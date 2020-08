BELMONTE MEZZAGNO – E’ un paese ancora in lacrime, scosso dall’addio ai due giovanissimi ragazzi a cui l’impatto violento di sabato notte non ha lasciato scampo. Belmonte Mezzagno è a lutto, negli ultimi due giorni in tantissimi si sono stretti attorno ai familiari di Giorgio Casella e Kevin La Ciura, il 17enne e il 16enne i quali funerali sono stati celebrati nella chiesa madre. Martedì mattina l’ultimo saluto a Giorgio, ieri pomeriggio l’addio a Kevin: in entrambi i casi a celebrare la funzione è stato Padre Lillo, che ha manifestato vicinanza e dolore ai genitori dei due ragazzi.

“Ricordo entrambi al catechismo, li conoscevo da sempre. Giorgio e Kevin erano bellissimi – ha detto il sacerdote -. Ai familiari, per superare il dolore, vorrei dire di abbracciare il Crocifisso. Lui ha le braccia spalancate per noi. E per abbracciarci in tanti, se li è fatti perfino inchiodare nel legno della Croce. Troppe tragedie quest’anno – ha proseguito -adesso due giovani morti sulla strada, si tratta dell’anno più brutto da quando sono a Belmonte e si è trattato di morti tutte evitabili”.

Una folla in lacrime ha poi salutato per l’ultima volta il feretro, all’uscita dalla chiesa circondata da palloncini bianchi. Tutti gli amici e i compagni di Kevin indossavano una maglietta in cui si trovava la foto dei due ragazzi, che amavano andare a cavallo: “Kevin e Giorgio, vivete nei nostri cuori”, c’era scritto. “Sì – dice un’amica di famiglia – non li dimenticheremo mai. Saranno sempre tra di noi, con i loro sorrisi indimenticabili”. In ospedale, perché rimasti feriti nel tragico impatto avvenuto sulla provinciale 38, ci sono ancora il fratello di Kevin La Ciura, Salvatore, Rosario e Roy Musso, quest’ultimo era alla guida della Bmw uscita fuori strada e poi avvolta dalle fiamme.