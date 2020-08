PALERMO – L’Ast, Azienda siciliana trasporti, avvia una campagna di prevenzione contro il bullismo e lancia lo slogan ‘ASTeniamoci dal bullismo’. Già a partire da domani, attraverso un adesivo posizionato in una zona ben visibile di ogni autobus, l’azienda prenderà le distanze dal fenomeno e sensibilizzerà i passeggeri. L’iniziativa, realizzata con l’associazione Made 3.0 e patrocinata dall’Assemblea regionale siciliana e dall’assessorato regionale all’Istruzione, si rivolge soprattutto agli studenti pendolari, che ogni giorno utilizzano l’autobus per raggiungere la propria scuola, e mira inoltre a coinvolgere gli utenti di ogni fascia d’età.

“Il bullismo – afferma Eusebio Dalì, vicepresidente Ast – è un problema grave, il cui contrasto deve coinvolgere tutte le istituzioni, in primis quelle che, come l’Ast, forniscono quotidianamente un servizio agli studenti”. “Si tratta di un fenomeno dilagante e purtroppo in crescita – spiega l’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla -, secondo un recente sondaggio Unicef un giovane su tre dichiara di essere stato vittima di bullismo online. È un dato che certamente fa riflettere e sottolinea quanto sia importante portare avanti simili iniziative di sensibilizzazione per prevenire ed informare i ragazzi su queste nuove forme di violenza”. “È fondamentale – sostiene Cetty Mannino, esperta in bullismo e cyberbullismo e ideatrice della campagna di prevenzione – parlare di bullismo anche fuori dalle scuole. Il fenomeno, infatti, va contrastato a 360 gradi e la società tutta deve prendersi carico di prevenire qualsiasi gesto di prevaricazione che spesso sfocia nella violenza più atroce”.