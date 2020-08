Luca, 25 anni, morto

ROMA – Luca Sacchi, 25 anni, è morto cercando di sottrarre lo zaino della sua ragazza a due scippatori. Ieri sera uno dei due malviventi gli avrebbe sparato alla testa con una pistola, davanti al John Cabot Pub in via Franco Bartoloni, dopo un inseguimento. Pochi istanti prima, i due, che dalle prime ricostruzioni avrebbero un marcato accento romano, avrebbero colpito la ragazza alla testa per poi derubarla; al momento fuggitivi, dovranno rispondere di omicidio.

La serata di Luca Sacchi era iniziata come tante altre. La coppia stava andando con amici al locale di via Bartoloni, vicino casa del venticinquenne, dove lui era solito recarsi a fine giornata. Ieri sera sono stati i clienti del pub a lanciare l’allarme, dopo che un proiettile ha frantumato la vetrina del locale.

L’ambulanza, la corsa all’ospedale San Giovanni di Roma e un delicato intervento chirurgico non sono bastati: oggi Sacchi è deceduto dopo vari, disperati tentativi dei medici. Sotto choc la fidanzata, una giovane di origini ucraine, anche lei portata in ospedale dopo la botta in testa ricevuta ma non in gravi condizioni.

Chi frequenta la zona è scosso e incredulo. “Potevo essere io – scrive su Facebook Valerio Palma -. Potevamo essere io e Lilian mentre andavamo a casa di mio nonno che abita lì. Invece è toccato a Luca. Un ragazzo buono, un ragazzo onesto, un giovane lavoratore. Un ragazzo che amava la vita e la sua dolce metà e che ha cercato di difenderla. Un grande. Un eroe”.

“Morire così, non è solo profondamente ingiusto, è inaccettabile – scrive sul social il deputato del Movimento cinque stelle Sergio Battelli –. Ecco perché spero che il responsabile, o i responsabili, vengano individuati immediatamente e che paghino per tutto questo dolore gratuito”. “Giustizia per Luca. Non si può morire così”, taglia corto invece il deputato di Forza Italia Mariastella Gelmini.