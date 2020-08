PALERMO – Un violento nubifragio si è abbattuto su Mazara del Vallo (Tp) nel pomeriggio, causando allagamenti. Il sindaco Salvatore Quinci ha attivato le procedure delle verifiche attraverso il comandante della polizia municipale e la Protezione civile. Pattuglie della polizia municipale con mezzi fuoristrada sono impegnate in azioni di monitoraggio nei punti più sensibili. Gli allagamenti si sono verificati soprattutto nella zona lungomare ed in alcune sedi stradali, causati dalla potenza della pioggia e da ostruzioni a caditoie. Sono in corso controlli. La situazione del fiume Mazaro non desta al momento preoccupazioni ma viene monitorata costantemente.

(ANSA).